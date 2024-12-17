ضربة جوية أمريكية تقتل "ابو مسلم العراقي" في سوريا

2024-12-17 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

كشف مصدر سوري، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن مقتل أبو مسلم العراقي بضربة جوية أمريكية في سوريا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" رتلا يتألف من 3 مركبات تعرض لاستهداف من قبل مسيرة يعتقد بانها أمريكية في بادية حمص باتجاه الغرب ما أدى الى مقتل 3 من تنظيم داعش واصابة 6 أخريين".

وأضاف، ان" من بين القتلى أبو مسلم العراقي وهو من القيادات الميدانية في داعش"، لافتا الى أن" التنظيم قام بإخلاء جثثه وجرحاه بشكل فوري بالتراجع الى مقراته النائية".

وأشار الى ان" هذه الضربة تعتبر اول ضربة مباشرة لأرتال داعش في بادية حمص بعد سقوط نظام الأسد وتأتي بعد قيام التنظيم بخطف واعدام العديد من الأشخاص بينهم جنود مع بروز دور خلاياه بشكل لافت وشن سلسل غارات على قرى وبلدات ونهب معسكرات ومقرات امنية".