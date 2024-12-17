الفياض يعقد اجتماعا امنيا مع قيادة عمليات كركوك لمناقشة سبل استقرار المحافظة

2024-12-17 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، اجتماعا امنيا في مقر قيادة عمليات كركوك لمناقشة سبل استقرار المحافظة.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي وصل برفقة وفد مرافق له الى قيادة عمليات كركوك المشتركة، وعقد اجتماعا امنيا مع قائد عمليات كركوك اللواء صالح حرز ناصر ومعاون قائد العمليات لشؤون الحشد نبيل عيسى البشيري وقائد عمليات الشمال وشرق دجلة ونائبه".

وتطرق الاجتماع حسب البيان، إلى اخر التطورات الأمنية والاطلاع على جهوزية القطعات العسكرية في محافظة كركوك، كما تمت مناقشة سبل تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.