الـ TBI يدعو أصحاب المشاريع والمؤسسات الحكومية الراغبة تزويدها بأجهزة POS للمراجعة

2024-12-17 13:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الثلاثاء، أصحاب المشاريع والمؤسسات الحكومية الراغبة تزويدها بأجهزة POS الى المراجعة.وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "على اصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة وكذلك المؤسسات الحكومية من الراغبين بتزويدهم باجهزة نقاط البيع الـPOS الى تقديم طلبات الحصول عليه".وأضاف ان "الطلبات تقدم الى فروع المصرف".