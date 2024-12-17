2024-12-17 13:20:02 - المصدر: واع

طرابلس – واع

أعلنت السفارة العراقية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن فوز العراق برئاسة المجلس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات في العام 2025.

وقال القائم بالأعمال المؤقت للسفارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في خطوة دبلوماسية بارزة، نجح العراق في الفوز برئاسة الشركة العربية للاستثمارات خلال الدورة الثالثة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، ليعود إلى هذا المنصب بعد غياب دام 32 عاما"، مشيراً الى أن "العراق لم يتسنى له أن حصل على رئاسة مجلس الشركة المذكورة منذ عام 1992".

واضحت أن "جاء هذا الإنجاز عملاً بالتنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والصناعة وضمن أولويات البرنامج الحكومي لدولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين على إعادة موضعة دور العراق في المنظمات الاقليمية والدولية، ضمن المسار الدبلوماسي متعدد الاطراف، وكذلك التخطيط والادارة الستراتيجية التي نحت صوبها وزارة الصناعة العراقية، وعملاً بالدبلوماسيّة المُنتجة، عبر جهود مكثفة قادتها السفارة العراقية في طرابلس برئاسة القائم بالأعمال المؤقت، الدكتور أحمد الصحاف، الذي تمكن من الحصول على دعم ليبي حاسم لتعزيز ترشيح العراق، عبر التنسيق مع رئيس هيئة الاستثمار في دولة ليبيا الدكتور عبدالحكيم الفيتوري والذي منح صوت ليبيا للعراق الذي كان يحتاجه لحسم الفوز".

ونوه الى أن "استضافت العراق اجتماعات المجلس التنفيذي للشركة في العام 2025 في بغداد، خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات الصناعة والبنية التحتية، وترسيخ مكانة العراق كمركز صناعيّ محوري".