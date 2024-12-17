موظفو الدولة العراقية ممتعضون من اقتطاع "إجباري" لرواتبهم

2024-12-17 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر العديد من موظفي الدولة، اليوم الثلاثاء، عن امتعاضهم من قيام الحكومة باقتطاع 1% من رواتبهم بشكل اجباري.

وقال أحد الموظفين ويدعى يوسف نايف في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تفاجأ أثناء تسلمه لراتبه باستقطاع 1% بدون موافقته"، مشيرا الى ان "الاستقطاع حسب ما ذكرته الحكومة هو طوعي وليس اجبارياً".

واضاف ان "الحكومة لم تكن صادقة مع الموظفين بقولها من أن الاستقطاع هو طوعي بعد ان رفض البرلمان الاستقطاع الاجباري".

ويقول محمد صالح الموظف في وزارة المالية لوكالة شفق نيوز، إن "ما قامت به الحكومة من اقتطاع إجباري لرواتبنا هو مخالف للقانون والدستور" ، مطالبا "الموظفين بتقديم شكوى للقضاء على الحكومة لمخالفتها القرارات التي أصدرتها سابقا".

وبين صالح ان "الاستقطاع الذي أعلنت عنه الحكومة هو لمساعدة لبنان الذي كان يشهد حربا مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فان وقف الحرب ينفي الحاجة لهذا الاستقطاع".

وقرر مجلس الوزراء العراقي في 19 تشرين الثاني، استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة "طوعياً" للتبرع بها إلى غزة ولبنان، مع الأخذ في الاعتبار لمن لا يرغبون بالتبرع تقديم طلب لمسؤوليه للإيعاز برفع اسمه من لوائح التبرع.