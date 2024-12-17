وجبة طعام "مسممة" تنهي حياة عاملين اثنين وتصيب ثالثا جنوبي العراق

2024-12-17 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 3 عمال بحادث تسمم جنوبي مدينة البصرة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عمالاً من اهالي محافظة المثنى كانوا يعملون في احد الدور السكنية بقضاء شط العرب جنوبي البصرة، تعرضوا لحالة تسمم أدت لوفاة اثنين منهم وإصابة شخص ثالث بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "المتوفين الاثنين هم أشقاء، فيما تحقق القوات الامنية بطريقة وصول الطعام إليهم والجهة التي تقف وراءه".