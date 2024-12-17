العراق يحكم على اكثر من 80 متاجرا دوليا بالمخدرات بالإعدام

2024-12-17 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية الردع الرابعة الكبرى في تاريخ العراق التي استهدفت شبكات التاجرة الدولية بالمخدرات.

وأوضحت المديرية أن "العملية الامنية الاستخبارية نفذت خلال عام 2024 ضمن سلسلة أهداف استراتيجية محددة بنجاح أسفرت عن إلقاء القبـض على (116) متاجرا دولي المخدرات وضبط (3) أطنان و (150) كيلو غراما من مختلف المواد المخدرة".

وأشار البيان إلى صدور "الحكم بحق (82) مجرما متاجرا دوليا بالمخدرات بالإعدام".