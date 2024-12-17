2024-12-17 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على (116) متاجراً دولياً بالمخدرات خلال 2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة وبأوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات بإشراف مديرها العام ومن خلال قسم التحقيقات الخاصة بإسناد فوج المقر العام التكتيكي نفذت عملية الردع الرابعة الكبرى في تاريخ العراق استهدفت شبكات المتاجرة الدولية".

وأشار الى أن "مديرية شؤون المخدرات تمكنت من القاء القبض على (116) متاجراً دولياً وضبط (3) أطنان و(150) كغم من مختلف المواد المخدرة، والحكم على (82) متاجراً دولياً بالمخدرات بالإعدام خلال 2024".