2024-12-17 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بتخفيف الاكتظاظ في سجون النساء وحل مشكلات أطفالهن. وذكر بيان لوزارة العدل تلقته (المدى)، ان "وزير العدل ترأس اجتماعاً ضمّ وكيل وزارة العدل الأقدم، زياد التميمي، بصفته مديراً عاماً لدائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، وكذلك الكوادر الإدارية والإصلاحية النسوية في قواطع النساء بدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، […]

