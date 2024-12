2024-12-17 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أفاد المرشد الإيراني، علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، بأن المقاومة باقية وسيتم القضاء على "إسرائيل". وقال الخامنئي إن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهما توهموا حول انتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل وأن المقاومة باقية"، مؤكدا أن من سيتم اجتثاثه هو الكيان الصهيوني وليس المقاومة". وأضاف أن "روح السيد حسن نصر الله حية وروح السنوار حية […]

The post خامنئي: ستبقى المقاومة وسيتم القضاء على "إسرائيل" appeared first on جريدة المدى.