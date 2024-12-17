2024-12-17 13:54:04 - المصدر: ايشان

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 116 تاجراً دوليا بالمخدرات في العراق خلال العام 2024، مؤكداً إصدار الأوامر بإعدام 82 منهم. وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “قرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة بأوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المديرية العامة لشؤون المخدرات […]

ظهرت المقالة العراق يعتقل 116 تاجراً دولياً بالمخدرات خلال 2024 ويحكم على 82 منهم بالإعدام أولاً على ايشان.



