2024-12-17 13:54:04 - المصدر: ايشان

كشفت مديرية الزراعة في محافظة الديوانية عن إجراءات مشددة فرضت على أصحاب المشاتل والبساتين تتمثل بمراجعة الشعب الزراعية قبل نقل فسائل النخيل وبيعها في الديوانية أو باقي المحافظات نتيجة انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء في بعض المحافظات. وأكد رئيس قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة محافظة الديوانية حازم الموسوي لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” “فرض […]

ظهرت المقالة “السوسة الحمراء” تنتشر وإجراءات مشددة على بيع فسائل النخيل أولاً على ايشان.



