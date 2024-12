الداخلية تعلن القبض على 116 متاجرا دوليا بالمخدرات خلال 2024

2024-12-17 14:36:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 116 متاجراً دولياً والحكم على 82 منهم بالإعدام خلال العام الحالي. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “عملية الردع الرابعة الكبرى استهدفت شبكات المــتاجرة الدولية بالمخــدرات”، مشيراً إلى أن “العملية الأمنية الاستخبارية نفذت خلال عام 2024 ضمن سلسلة أهداف استراتيجية محددة بنجاح”. وبين أن …

