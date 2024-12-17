المبرقع: مهرجان بغداد للمسرح الدولي دليل على دور العراق الحضاري والمعرفي

2024-12-17 14:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان بغداد للمسرح الدولي دليل على دور العراق الحضاري والمعرفي.وقال المبرقع، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "سررت كثيراً بتواجدي في فعاليات مهرجان بغداد للمسرح الدولي بنسخته الخامسة، والذي يعكس طبيعة جمهور المسرح العراقي المتابع الجيد والناقد المميز".وأضاف أن "العراق ومن خلال هذه المساحة الجميلة، تؤسس لقيم مهمة في زمن كثرة فيه التفاهات والتشويه"، مؤكداً أن "المهرجانات دليل تعافي البلد واستقراره ودليل على أن البلد ما زال وفياً لتاريخه الحضاري والثقافي والمعرفي، لاسيما أن المسرح معيار مهم لمعرفة الجمالية، ومرآة عاكسة للواقع من خلال طرح كل ما يمر فيه البلد فتترجم على شكل نصوص وتقدم للجمهور الذي يبدأ بالتحليل".