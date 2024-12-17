الحوالات الخارجية تستحوذ على 97% من مبيعات المركزي العراقي من الدولار

2024-12-17 14:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية اليوم الثلاثاء، الى 97% بمشاركة 16 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 281 مليوناً و614 ألفاً و779 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 273 مليون و514 ألف و779 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 8 ملايين و100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 9 شركات.