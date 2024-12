قيادي في البارتي يطالب بمركزية الكرد خلال العملية السياسية الجديدة في سوريا

2024-12-17 14:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ان يكون للسوريين دورا في تشكيل الحكومة الجديدة فيما أشار الى انه لنجاح العملية السياسية في اقليم كوردستان لا بد من ان ترافقها عمليات سياسية ناجحة في المنطقة سواء في سوريا ام ايران ام تركيا. وقال محمد لـ عراق اوبزيرفر، …

