العراق يفتح أبواب جامعاته أمام الطلبة الفلسطينيين ويستعد لإستقبال أول وجبة

2024-12-17 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف السفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي، عن تنسيق مع وزارة التعليم العالي العراقية من أجل استقبال طلبة فلسطينيين لاستكمال دراستهم في بغداد، مؤكداً قرب استقبال الوجبة الأولى المكونة من 78 طالباً.

وقال الرويضي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق قدم لفلسطين الكثير من المساعدات الغذائية والإنسانية والصحية، وقرابة 10 ملايين لتر من الوقود في الحرب على غزة، إضافة إلى استقبال الكثير من الجرحى في المستشفيات العراقية ومعالجتهم".

وأشار الى "الدعم السياسي ودور الدبلوماسية العراقية التي تتحرك على مستويات مختلفة إضافة إلى الاتصالات التي أجريت من العراق مع عدد من الدول والإدارة الأمريكية بشكل خاص".

ولفت إلى أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزير التعليم العالي العراقي ووزير التعليم في فلسطين، على أن تكون الجامعات العراقية مفتوحة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين لاستكمال دراستهم من المرحلة التي وصلوا لها".

وأكد الرويضي، أن "العراق سيستقبل الوجبة الأولى من الطلاب الفلسطينيين والبالغ عددهم 78 طالباً في كلية الأسنان بجامعة الأزهر لاستكمال دراستهم في جامعة بغداد".