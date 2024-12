محافظ ذي قار يبحث تعزيز الملف الأمني مع قائد قاعدة الإمام علي الجوية

2024-12-17 15:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي خلال اجتماعه مع قائد قاعدة الإمام علي “ع” الجوية العميد الطيار أسعد فرحان المالكي، أهمية تعزيز الأمن في المحافظة عبر تكامل الجهود الأمنية المشتركة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أوضح الإبراهيمي أن الاجتماع ناقش أبرز التحديات الأمنية وسبل مواجهتها، مع التركيز على...

