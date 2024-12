2024-12-17 15:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي أن القرعة الخاصة بملف عقود التعيينات لن تُعاد على الإطلاق، مطمئنًا المتقدمين بأن لجنة التدقيق ستكمل مهامها قريبًا، ليتم بعدها المباشرة بعملية التعاقد والتوزيع وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الإدارية. وأوضح الإبراهيمي في لقاء بثته إذاعة وتلفزيون الناصرية أن العمل في هذا الملف...

