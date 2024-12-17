2024-12-17 15:33:31 - المصدر: TEKCE

في ظل توقعات بوصول حجم استثمارات PropTech إلى 37 مليار دولار بحلول عام 2025، يستعد القطاع العقاري لتحول ديناميكي. وتقود مجموعة TEKCE العقارية الدولية هذا التطور من خلال منصة MyTEKCE، وهي منصة تُضفي طابعًا شخصيًا على الصفقات العقارية من خلال مركزية البيانات والعمليات.

مالجا - تتأهب صناعة العقارات العالمية لتحول تكنولوجي كبير، حيث من المقرر أن تصل الاستثمارات في مجال التكنولوجيا العقارية (PropTech) إلى 37 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام وتقترب من 90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وفقًا لـ تقرير الصادر عن Fortune Business Insights. ومن شأن هذه الطفرة في ما يُسمى بتكنولوجيا العقارات التي تشمل تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتسلسلة أن تعيد تشكيل كيفية تفاعل المشترين والبائعين، ما يجعل المعاملات أكثر سهولة وشفافية وكفاءة.

وفي ضوء ذلك، أطلقت مجموعة TEKCEالعقارية الدولية، التي تدير أعمالها من 20 مكتبًا في 5 دول، منصة MyTEKCE، وهي منصة رقمية جديدة مصممة لتوحيد البيانات وتبسيط عملية بيع وشراء العقارات. وتهدف منصة MyTEKCE، من خلال توحيد المعلومات الأساسية في بيئة واحدة سهلة الاستخدام، إلى تبسيط عملية اتخاذ القرار لكل من المشترين والبائعين، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاحتكاك الإداري في قطاع لطالما اعتمد على الأساليب التقليدية.

وصرح أوزكان تيكجه، مدير العمليات في شركة TEKCE، قائلا: "تمثل MyTEKCE خطوة تغيير في أسلوب شراء العقارات وبيعها". وأضاف: "العقارات هي صناعة تقليدية تعمل بالطرق التقليدية لسنوات عديدة. أما منصتنا فتقدم عصرًا جديدًا من التخصيص، حيث تربط بين المشترين والبائعين بسهولة غير مسبوقة. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة، فإننا لا نكتفي بتسريع نمو القطاع فحسب، بل نقدم أيضًا قيمة كبيرة للجهات المعنية. ومن خلال منصتنا الجديدة، التي طوّرناها على موقعنا الإلكتروني وبفضل فريق عملنا المحترف الذي يضم 250 موظفًا يتقن أكثر من 30 لغة، فإننا نسد الفجوة بين بائعي العقارات والمشترين ونؤسس لعصر جديد في هذا القطاع."

بالنسبة للبائعين، توفر MyTEKCE أدوات لطلب تقارير تقييم العقارات مجانًا، ومراقبة قوائمهم، ومراجعة إحصاءات الزوار، والإشراف على العقود، وإتمام عملية البيع بالكامل عبر الإنترنت. ويَعِد هذا النهج الرقمي بتوسيع نطاق وصولهم وتبسيط المعاملات.

ويتمتع المشترون بدورهم بإمكانية الوصول إلى أدوات بحث مخصصة، وإشعارات في الوقت الفعلي بشأن القوائم الجديدة، والتواصل المباشر مع مستشاري المبيعات. ويمكنهم تنظيم مشاهدات العقارات، وإدارة القوائم المفضلة، والاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء المتكامل الذي يركّز على المستندات والبيانات الرئيسية. والنتيجة هي تجربة شراء سلسة تركز على المستخدم.

منذ تأسيسها في عام 2004، ركّزت شركة TEKCE على التواصل بشفافية ومعاينة العقارات بعناية لضمان أفضل سعر مضمون. وفي هذا الصدد، يقول أوزكان تيكجه:"يرتكز نجاحنا على بناء الثقة على المدى الطويل". وأضاف قائلاً: "نحن نبحث بدقة في كل عقار حتى يتمكن المشترون من المشاركة بثقة. ومنصة MyTEKCE هي تتويج لهذه الاستراتيجية، حيث تحوّل التزامنا بالوضوح وسهولة الاستخدام إلى منصة ملموسة ومبتكرة."

تخطط شركة TEKCE، التي تشتهر بأنها أول شركة عقارية تقبل العملة المشفرة كطريقة دفع للمعاملات العقارية، لإدخال المزيد من التحسينات على MyTEKCE. وستسمح صفحة الشركاء المقرر إطلاقها قريبًا للمتعاونين في هذا المجال بإدراج العقارات على مستوى العالم أو خدمة عملائهم باستخدام قاعدة بيانات TEKCE الواسعة للعقارات. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المُلّاك من إدارة الإيجارات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، والوصول إلى عمليات تتسم بالشفافية وتلقي الإرشادات القانونية من خلال المنصة.

واختتم أوزكان تيكجه ملاحظاته بالقول: "إننا في شركة TEKCE، نرى في التسويق الرقمي ورحلة العملاء السلسة محركات أساسية للنمو، ونتابع عن كثب الاتجاهات العقارية العالمية ونحول أحدث الابتكارات بسرعة إلى أدوات عملية لعملائنا. ونهدف، من خلال مواكبة التقنيات الناشئة وديناميكيات السوق المتطورة، إلى البقاء سبّاقين في مواصلة تحسين خدماتنا وتوسيع نطاق وصولنا والمساهمة في تحول صناعة العقارات في جميع أنحاء العالم."