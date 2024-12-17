وزير النفط يكشف عن تفاصيل مشروع تطوير حقل ارطاوي

2024-12-17 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن تفاصيل مشروع تطوير حقل ارطاوي.

وقال السواد خلال زيارته محطة عزل الغاز في حقل ارطاوي، بحسب بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "حقل ارطاوي من الحقول المهمة يمتاز بانتاج 3 انواع من النفوط"، مبينا ان "الحقل دخل ضمن مشروع غاز البصرة المتكامل الذي تم التعاقد عليه مع شركة توتال الفرنسية".

واضاف ان "المشروع يتضمن تطوير الحقل وزيادة الانتاج فيه الى 210 الف برميل باليوم، والانتاج الحالي للحقل 60 الف برميل باليوم"، مبينا ان "استثمار الغاز المصاحب من خمسة حقول نفطية في البصرة ويعد المشروع صديق للبيئة بامتياز".

واضاف ان "المشروع يتضمن انشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مقمق على مرحلتين، الاولى تنجز بعد 3 سنوات بطاقة 300 مقمق، والمرحلة الثانية تنجز بعد 5 سنوات من عمر المشروع بطاقة 300 مقمق"، مبينا ان "المشروع يتضمن انشاء محطة لمعالجة ماء البحرلحقنها في المكامن النفطية بطاقة 6 ملايين برميل يوميا ، ستوفر كميات معادلة من مياه الانهار لاغراض الاستخدامات البشرية والزراعية".

واوضح أن "المشروع يتضمن انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميكا واط"، مؤكدا ان "المشروع يقلل الانبعاثات الحرارية عبر استثمار الغاز المصاحب واستخدامه المفيدة في توليد الطاقة الكهربائية".

واشار الى ان "لدينا مشروع معجل تم الاتفاق عليه مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز بطاقة 50 مقمق سيلقى النور مع نهاية عام 2025 لتوجيه الغاز المستثمر الى محطات توليد الطاقة الكهربائية".