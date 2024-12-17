2024-12-17 16:10:00 - المصدر: ايشان

أصدرت محكمة جنح مدينة الموصل مجموعة أحكام قضائية بحق موظفين، في ديوان الوقف السني، وأبرزهم المدان أبو بكر كنعان بشير إبراهيم الجبوري مدير ديوان الوقف السني السابق في الموصل، بجريمة اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وعدم القيام بواجباتهم القانونية والإدارية عمداً مع العلم أن الجبوري، هو زوج سمية غانم الخابوري، عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة السيادة […]

ظهرت المقالة ما علاقة الخنجر؟ الحكم على مدير “الوقف السني” السابق في الموصل بالسجن أولاً على ايشان.



