2024-12-17 16:10:00 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ تحرك عسكري وشيك وواسع النطاق ضد الحوثيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التهديدات في المنطقة. ونقلت صحيفة “جيروسالم بوست” عن مصادر إسرائيلية، إن الحكومة “نفد صبرها” مع جماعة الحوثي في اليمن، وقد تنفذ تحركا عسكريا “في وقت قريب جدا”. وقالت الصحيفة، إنه من المرجح أن ترد […]

ظهرت المقالة الإعلام العبري يتحدث عن عملية “عسكرية إسرائيلية كبيرة” ضد الحوثيين أولاً على ايشان.



