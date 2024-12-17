2024-12-17 16:10:00 - المصدر: ايشان

قلل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، من أن يكون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سبباً لإضعاف المقاومة في المنطقة كما تصورت الولايات المتحدة والصهاينة. وقال خامنئي في خطاب له تابعتها “إيشان”، إن تصور الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما بأن المقاومة ستنتهي هي “فكرة خاطئة”. وتابع “بعدما جرى في سوريا وفي ظل […]

ظهرت المقالة خامنئي: بسقوط الأسد تصورت أمريكا وإسرائيل بأن المقاومة انتهت أولاً على ايشان.



