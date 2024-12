الكهرباء تقول إنها وضعت خطة لتحسين استقرار المنظومة

2024-12-17 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط لمواجهة ذروة الأحمال الشتوية وتحسين استقرار المنظومة، فيما أشارت الى حراك لتأمين وقود بديل عن الغاز الايراني، ومشاريع لتحسين كفاءة المحطات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى) إن "الوزارة تعمل على تنفيذ خطط شاملة لمواجهة ذروة الأحمال في فصل الشتاء، […]

