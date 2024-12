أسباب تأخير إرسال الموازنات العامة في العراق وانعكاساته الاقتصادية

2024-12-17 16:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصكشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، عن الأسباب الرئيسية وراء تأخير إرسال وإقرار الموازنات العامة في العراق، والتي تعود إلى ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم الالتزام بالقوانين والدستور. وقال كوجر، خلال حديث لـ(المدى)، إن "هذه الظاهرة أصبحت سمة متكررة في السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام". الأسباب […]

