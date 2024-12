فيلر وبوتوكس وربح سريع.. لماذا يسعى أطباء الأسنان إلى دخول عالم التجميل؟

2024-12-17 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثارت قضية حقن مواد التجميل، مثل الفيلر والبوتوكس، اهتماماً واسعاً في الأوساط الطبية والمجتمعية بالعراق، خاصة بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا أيد قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان من ممارسة هذه الأنشطة. والقرار يعيد النقاش حول الاختصاصات الطبية، والأمان الصحي، وأسباب اتجاه أطباء الأسنان نحو هذا المجال الذي يشهد …

