78 طالباً فلسطينياً ينضمون للجامعات العراقية
2024-12-17 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق أوبزيرفر قال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تواصل إجراءتها لاستقبال طلبة فلسطينيين لاستكمال دراستهم في بغداد. واضاف لوكالة أنباء عراقية محلية انه سيتم استقبال الوجبة الأولى المكونة من 78 طالباً. وزاد بإن “العراق قدم لفلسطين الكثير من المساعدات الغذائية والإنسانية والصحية، وقرابة 10 ملايين لتر …
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