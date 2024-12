2024-12-17 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر ‎قال السفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تواصل إجراءتها لاستقبال طلبة فلسطينيين لاستكمال دراستهم في بغداد. ‎واضاف لوكالة أنباء عراقية محلية انه سيتم استقبال الوجبة الأولى المكونة من 78 طالباً. ‎وزاد بإن “العراق قدم لفلسطين الكثير من المساعدات الغذائية والإنسانية والصحية، وقرابة 10 ملايين لتر …

