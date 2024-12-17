العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا من 5 نقاط بينها دعم مخرجات اجتماعات العقبة

2024-12-17 16:45:02 - المصدر: واع

عمان - واعوقع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ونظيره الأردني أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا من خمس نقاط بينها دعم مخرجات اجتماعات العقبة حول سوريا ودعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "صدر عن المباحثات الرسمية التي أجراها رئيس البرلمان محمود المشهداني ونظيره الأردني أحمد الصفدي بيان مشترك، بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العراقية، وأعضاء في مجلس النواب العراقي يمثلون رؤساء وأعضاء لجان وكتل برلمانية.وأضاف، أن "الصفدي ثمن زيارة المشهداني إلى المملكة كأول زيارة رسمية يقوم بها منذ توليه رئاسة البرلمان في العراق، وخلصت المباحثات إلى توقيع بيان مشترك جاء فيه:أولاً- تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق؛ لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، ودعم الأشقاء في سوريا واحترام إرادتهم وضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والحفاظ على وحدة أراضيهم وضمان تمثيل مكوناتهم كافة في العملية السياسية، ودعم مخرجات الاجتماعات التي استضافتها مدينة العقبة الأردنية بشأن الأوضاع في سوريا.ثانياً- تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي الأردني العراقي، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، وتنظيم زيارات متبادلة للجان البرلمانية، وغرف الصناعة والتجارة في كلا البلدين، بما يسهم في فتح نوافذ استثمارية في مختلف المجالات، والعمل على إقامة اتفاقيات تعاون ثقافية وتعليمية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الزراعة والطاقة والإنشاءات.ثالثاً- أهمية إنجاز مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، والذي يعتبر شريانا اقتصاديا للنقل لصالح البلدين، والعمل على تدعيم مختلف المشاريع المشتركة الثنائية، والثلاثية مع الأشقاء في مصر.رابعاً- دعم كل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ورفض محاولات تهجير الأشقاء في القطاع والضفة، والعمل على مضاعفة جهود إيصال المواد الإغاثية للقطاع، ورفض كل أشكال الأعمال المتطرفة للمستوطنين ضد الأشقاء في مختلف الأراضي الفلسطينية ورفض الانتهاكات التي تُمارس بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.خامساً- تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب العراقي والأردني، استناداً لتاريخ طويل وممتد من العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والدفاع عن قضايا الأمة".