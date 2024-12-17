العماري يصل إلى معسكر قطر وبايش يتحصل على موافقة ناديه

2024-12-17 16:55:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-إحسان المرسومييخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم، مساء اليوم وحدة تدريبية، ضمن معسكره الاعدادي في قطر تحضيراً للمشاركة في بطولة الخليج (26) في الكويت.وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن المنتخب يجري تدريباته في قطر بوتيرة متصاعدة، مشيراً الى أنه يخوض اليوم وحدتين تدريبيتين الأولى صباحية للاستشفاء في صالة الجم، فيما ستكون هناك وحدة مسائية على ملعب التدريبات بتواجد 22 لاعباً .وأضاف: " التحق اليوم ببعثة المنتخب المحترف في الدوري البولندي أمير العماري ، فيما سيصل المحترف الآخر في الدوري النرويجي ماركو فرج، لافتاً الى أن اللاعب ابراهيم بايش المحترف مع نادي الرياض السعودي سيصل اليوم أو غداً الى معسكر الفريق بعد أن منحته إدارة النادي الإذن بالالتحاق، بينما سيكون التحاق المحترف في نادي النجمة السعودي علي عدنان يوم 18 من هذا الشهر كون ناديه لديه استحقاق ضمن منافسات الدوري السعودي، وسيكون آخر الملتحقين اللاعب زيدان إقبال المحترف في اوتريخت الهولندي الذي سيصل في 22 من هذا الشهر في الكويت، وفيما يخص اللاعب زيد تحسين فقد قرر الجهازُ الفنيُّ للمنتخبِ الوطنيّ إضافته إلى القائمةِ النهائيّة، وذلك بعد تماثله للشفاءِ، وتحصله على التَقريرِ الطبيّ، حيث كان اللاعبُ على مدار المدةِ الماضية في مرحلةِ التأهيل والعلاج في مستشفى اسبيتار، وبناءً على توجهِ الاتحادِ العراقيّ باستدعاءِ لاعبين اثنين فقط من كل نادٍ، تقررَ أن يكون إلى جانبِ اللاعبِ مصطفى سعدون من نادي القوة الجوية في القائمةِ النهائيّة المُستدعاة لخليجي زين 26.وختم عماد حديثه، " إن المنتخب سيكتفي بإجراء الوحدات التدريبية في معسكر قطر دون أن يخوض أي مباراة تجريبية، برغم الطلبات العديدة التي وصلتنا من اندية سعودية وكويتية تعسكر في نفس الوقت بقطر .