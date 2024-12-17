ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في اربيل مع إغلاق بورصتي العراق

2024-12-17 16:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 150950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.