رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع قائد التحالف الدولي التطورات الأمنية في المنطقة

2024-12-17 17:00:04 - المصدر: كونا

اربيل - 17 - 12 (كونا) -- بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي اليوم الثلاثاء آخر التطورات الأمنية في العراق وسوريا وقضايا عدة متصلة بالقضاء على الإرهاب.وذكرت رئاسة الإقليم في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بارزاني وليفي في أربيل أكدا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات (البيشمركة) والجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي في إطار جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على بقايا ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).وأكد بارزاني أهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق والتنسيق المشترك مع التحالف الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية معتبرا أن التعاون المستمر بين جميع الأطراف مفتاح لتعزيز الأمن في العراق.من جانبه نقل البيان عن ليهي إشادته بدور إقليم كردستان في الحرب على الإرهاب مؤكدا التزام قوات التحالف الدولي بمواصلة دعم العراق والإقليم من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والقضاء على مخاطر وتهديدات (داعش).وقال البيان إن الاجتماع تطرق إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لضمان الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية الحالية في المنطقة إلى جانب مجموعة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك. (النهاية) ص ب ر / م ج ب