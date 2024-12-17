عبد الكريم بن حميدة: الجيش العربيّ السوريّ: معزوفة الارتقاء إلى الهاوية
2024-12-17 17:00:05 - المصدر: راي اليوم
عبد الكريم بن حميدة
خلال العشرين سنة الماضية دُمّرت ثلاثة جيوش عربيّة تدميرا كاملا: العراق ثمّ ليبيا ثمّ سوريا. حصيلة ما دُمّر هائلة تثير الذهول والحزن والقهر في نفس كلّ عربيّ بقطع النظر عن موقفه من الأنظمة القائمة في هذه الأقطار الثلاثة. ليس مصادفة أنّ هذا التدمير تمّ في الحالات الثلاث بعد حصار استمرّ أكثر من عشر سنوات. لقد كان الحصار والعقوبات الاقتصاديّة هي المدخل المباشر للقضاء على هذه الجيوش الثلاثة.كما أنّه ليس مصادفة أنّ الأقطار التي حوصرت وأُنهكت ونُهبت مقدراتها ودُمّر نسيجها الاجتماعيّ والثقافيّ كانت هي التي شكّلت إضافة إلى الجزائر واليمن الجنوبيّ ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة (الجبهة القوميّة للصمود والتصدّي) أواخر سنة 1977.… [+]