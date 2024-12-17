2024-12-17 17:10:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - عمان/بغداد

أصدر البرلمانان العراقي والأردني بيانًا مشتركًا اليوم، شددا فيه على موقفهما الموحد إزاء القضايا الإقليمية، معربين عن رفضهما الكامل لكل أشكال الأعمال المتطرفة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكد البيان رفض الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددين على ضرورة احترام قدسية هذه الأماكن وحمايتها من أي انتهاكات أو تهديدات تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان إلى تعزيز التنسيق بين العراق والأردن لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية الراهنة، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها.

وفي الشأن السوري، أعرب البرلمانان عن دعمهما الكامل لسوريا، مؤكدين أهمية حماية أمنها ووحدة أراضيها، واحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله.

من جهة أخرى، أكد الجانبان أهمية تسريع إنجاز مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، مشيرين إلى أن هذا المشروع يعكس التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، شدد البيان على دعم كل الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، معربين عن رفضهما لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ومؤكدين الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.

يأتي هذا البيان في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين العراق والأردن، ومساعيهما المستمرة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.







