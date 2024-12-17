2024-12-17 17:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أنه كان هدفا لمحاولة تفجير انتحاري أثناء زيارته للعراق قبل ثلاث سنوات، والتي كانت الأولى التي يقوم بها بابا كاثوليكي للبلاد، وربما كانت أخطر رحلة خارجية له خلال بابويته المستمرة منذ 11 عاما، بحسب رويترز.وفي مقتطف نُشر اليوم الثلاثاء، من سيرته الذاتية المرتقبة، قال البابا فرنسيس إن الشرطة أبلغته […]

The post بابا الفاتيكان: تعرضت لمحاولة اغتيال خلال زيارتي العراق appeared first on جريدة المدى.