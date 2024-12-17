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مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في بغداد وكوردستان
مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في بغداد وكوردستان
2024-12-17 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً مع اغلاق البورصة. بغداد: – سعر البيع: 152,500 دينار مقابل 100 دولار. – سعر الشراء: 150,500 دينار مقابل 100 دولار. أربيل: – سعر البيع: 150,400 دينار مقابل 100 دولار. – سعر الشراء: 150,300 دينار مقابل 100 دولار.

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مع إغلاق البورصة.. هذه أسعار الدولار في بغداد وكوردستان

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