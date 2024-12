2024-12-17 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد. وذكر بيان للجهاز ورد لـ عراق اوبزيرفر، انه “نفذ ابطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة، اذ شرع الابطال بتنفيذ عملية …

The post جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة first appeared on Observer Iraq.