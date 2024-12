بابا الفاتيكان يتحدث عن تعرضه لمحاولة اغتيال في العراق.. كيف؟

2024-12-17 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عن أنه كان هدفا لمحاولة تفجير انتحاري أثناء زيارته للعراق قبل ثلاث سنوات، والتي كانت الأولى التي يقوم بها بابا كاثوليكي للبلاد، وربما كانت أخطر رحلة خارجية له خلال بابويته المستمرة منذ 11 عاما، بحسب رويترز. وفي مقتطف نُشر اليوم الثلاثاء، من سيرته الذاتية المرتقبة، …

