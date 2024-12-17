جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 ارهابيين في مناطق متفرقة

2024-12-17 17:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين في مناطق متفرقة.وذكر الجهاز في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة، أسفرت عن القاء القبض على (3) إرهابيين في مناطق متفرقة".وأضاف البيان، "إذ شرعت القوة بتنفيذ عملية القاء القبض على أحد الإرهابيين في العاصمة بغداد"، فيما أشار الى أنه "وبعملية أخرى تمكن الجهاز من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة كركوك، كما تمكن الجهاز من القاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الانبار".وأكد البيان، أن "عمليات الجهاز نوعية اختصاصية، تهدف الى تطهير الأرض من كل براثن الإرهاب للوصول الى عراق آمن مستقر".