النقل: استكمال الخط السككي الخاص بتشغيل ميناء الفاو بداية 2025

2024-12-17 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

رجحت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استكمال الخط السككي الخاص بتشغيل ميناء الفاو بداية 2025، فيما أشارت إلى نسب إنجاز عالية من الطريق الرابط مع الأرصفة الخمسة وساحة الحاويات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية وضعت إمكانيات كبيرة لاستكمال ميناء الفاو وحققت تقدماً في مشاريعه، ونتوقع أن تشهد بداية العام المقبل استكمال الخط السككي الخاص بتشغيل ميناء الفاو على أن تشغل المرحلة الأولى من الميناء في وقت لاحق من ذات العام".

وأضاف، أن "الوزارة سجلت نسب إنجاز في مشاريعه، حيث تم استكمال نسبة 92% من الطريق الرابط مع الأرصفة الخمسة التي أنجزت بالكامل في وقت سابق، وكذلك وصلت نسبة الإنجاز في ساحة الحاويات إلى 88%، فيما بلغت النسبة التراكمية لكامل الميناء 81%".