2024-12-17 18:00:06 - المصدر: الطاقة

يترقب حقل أرطاوي النفطي في العراق طفرة إنتاجية ضخمة، قد تقترب من 4 أضعاف حجم إنتاجه الحالي، بالإضافة إلى عَدِّه حقلًا صديقًا للبيئة، ما أهّله للدخول ضمن مشروع غاز البصرة المتكامل. وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أجرى وزير النفط العراقي حيان عبدالغني السواد، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، زيارة إلى الحقل النفطي العملاق، …

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