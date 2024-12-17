طلب نيابي للسوداني بشأن عقود التعداد السكاني

2024-12-17 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب برهان المعموري، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، رئيس مجلس الوزراء بتحويل عقود التعداد السكاني إلى عقود رسمية.

وحصلت " بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب المعموري معنونة الى مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيها إنه "بالنظر للجهود المبذولة من قبل موظفي العقود الذين عملوا في مشروع التعداد السكاني في العراق نطالب بضرورة تحويل هؤلاء الموظفين الى عقود رسمية ضمن الوزارات او الجهات الحكومية التي تعمل على مشاريع مشابهة وذلك لضمان استقرارهم الوظيفي وتوفير بيئة عمل أكثر استدامة ويأتي ذلك نتيجة لجهودهم القيمة في دعم العمل الحكومي وحسب الضوابط المعمول بها لديكم".















