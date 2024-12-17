ديالى تقترب من اطلاق" الخارطة الاثرية".. 3 محاور رئيسية

2024-12-17 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، بان المحافظة تقترب من اطلاق ما اسماها الخارطة الاثرية.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى تضم اكثر من 800 موقع اثري تعود لحقب تاريخية مختلفة بعضها يمتد الى الالف الثاني قبل الميلاد لافتا الى ان" الجزء الأكبر من الموقع لم تخضع لأي تنقيب".

وأضاف أن "مجلس ديالى ينظر لملف المواقع الاثرية باهتمام شديد وهو بصدد وضع استراتيجية تعتمد مبدأ الخارطة الاثرية والتي ستتضمن 3 محاور هي دعم تسريع إعادة فتح متحف ديالى، والسعي الى بلورة تعاون مع الاثار لدعم صيانة وتأهيل المواقع وثالثاً التنسيق مع بغداد وفق المسارات الرسمية من اجل جذب فرق التنقيب المحلية والدولية باعتبار المحافظة امنة ومستقرة".

وأشار الى أن "مجلس ديالى يريد خلق انطباع مختلف عن المواقع ودفعها الى الأضواء والتأكيد على أهمية التنقيب والسعي الى فتح الأبواب امام وصول الأهالي الى بعضها لتكون متنفس مع توضيح الرسالة التاريخية للأجيال القادمة".