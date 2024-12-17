مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة

2024-12-17 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، (17 كانون الأول 2024)، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة.

وقال اعلام الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة".

وأضاف، ان القوة "شرعت بتنفيذ عملية القاء القبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد".

ولفت البيان الى، انه "وبعملية اخرى تمكن عناصر الجهاز من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك، كما تمكن من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار".



