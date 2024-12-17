صراع سياسي على أراضي محيط الموصل تشعل مشادة كلامية في مجلس المحافظة

2024-12-17 18:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصول مشادةكلامية بين أعضاء في المجلس ومدير بلدية الموصل بسبب الصراع السياسي على الأراضيالمحيطة بمدينة الموصل.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجلس نينوى عقد مساء اليوم جلسة تضمنت فتح ملف منعالبناء في الأراضي السكنية في محيط مدينة الموصل من قبل جهات مسلحة متنفذة.

وبينإن "الجلسة تضمنت استضافة مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لبحث ملفالبناء على الأراضي السكنية والزراعية في محيط الموصل".

وأوضحالمصدر أن "الجلسة بدأت بمناقشة موضوع منع الجهات المتنفذة ومنها الفصائلالمسلحة للبناء في الأراضي الواقعة في محيط الموصل من الجهات الشرقية، والشماليةالشرقية، والجنوبية الشرقية بذريعة منع أي عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق سهلنينوى".

وأشارإلى أن "مشادة كلامية وقعت بين الحبو وبين عضو مجلس نينوى عارف الشبكي علىخلفية الجلسة، حيث نفى الشكبي وهو المقرب من فصيل حشد الشبك (اللواء 30) منعالبناء في تلك الأراضي من قبل الفصائل".

بدورهقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إنه حضر استضافة المجلسوبحث موضوع الأراضي، مؤكدا أن "عدد الأراضي التي يمنع بنائها من قبل سكانالموصل يزيد عن تسعة آلاف قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة".

وشددعلى أن "جميع هذ الأراضي تقع داخل حدود مدينة الموصل ولا يمثل البناء عليهاأي تهديد أو تغيير ديموغرافي لمنطقة سهل نينوى كما تزعم بعض الجهات السياسيةوالمسلحة في منطقة السهل".

ولفتالحبو إلى أن "أهالي الموصل الذين يتم منعهم من البناء هم من مختلف مكوناتالموصل الدينية والقومية والطائفية، ولذلك فإن بنائهم عليها لا يعني إحداث أيتغيير ديموغرافي في المنطقة".

وفيوقت سابق كشف مصدر مسؤول في نينوى عن أن فصيلين مسلحين في منطقة سهل نينوى يمنعانالأهالي من البناء في الأراضي بمناطق زيونة، وجليوخان، وقزه فخرة، والتعليم،والكندي، وسادة، وبعويزة، وهي مناطق تابعة لمدينة الموصل وتقع ضمن حدودهاالإدارية.

كماأكد المصدر أن فصيل من بين هذين الفصيلين يفرض "إتاوات" على الأهالي منأجل منحهم الموافقة بالبناء، حيث تفرض عليهم مبلغ 2000 دولار مقابل السماح لهمببناء قطع أرض لا تزيد مساحتها عن 200 متر.