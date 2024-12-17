2024-12-17 18:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضوان في مجلس محافظة نينوى، يومالثلاثاء، وجود تدخلات سياسية وحزبية في عمل مديرية تربية المحافظة، داعيان وزارةالتربية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف هذه التدخلات التي أثرت على سير العمليةالتربوية.

وقالعضو المجلس محمد اهريس، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشخيص وجود تدخلات حزبيةوسياسية في عمل تربية نينوى أثرت سلباً على عمل المديرية والمستوى العلمي للتلاميذوالطلبة".

ودعاوزير التربية إلى "التدخل العاجل من أجل إنهاء التدخلات السياسية في عملتربية نينوى"، لافتاً إلى "أهمية إنهاء هذه التدخلات لاسيما في ملفالملاكات التربوية والتي تسببت بخلق فائض في بعض المدارس بينما جعلت مدارس أخرىخالية من الكوادر التدريسية".

وضمنمتابعة مجلس نينوى لملف تدخل الأحزاب والسياسيين في تسوية الملاك في مديرية التربية،أشار عضو مجلس المحافظة هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إلى "وجود فائض فيبعض المدارس وشاغر في مدارس أخرى بسبب التدخلات في ملف تسوية الملاكات".

وبينأنه "خلال زيارتي لعدد من المدارس داخل مدينة الموصل لاحظت وجود فائض فيالكادر التدريسي لعدد من المدارس، كما لاحظنا وجود خلل في العمل ومحاباة في توزيعالكوادر التدريسية لمدرسة على حساب الأخرى ولمنطقة على حساب الأخرى".

وشددعلى "ضرورة التدقيق ومتابعة كل المسؤولين عن هذا الملف، كونه مرتبط بشكلمباشر بإنجاح وتقوية عمل مديرية التربية في نينوى".