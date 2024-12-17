البدراني: مهرجان بغداد للمسرح فرصة للتواصل الثقافي في مساحات الأدب والفن

2024-12-17 18:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح يعكس تعافي العراق واستقراره ويمثل فرصة للتواصل الثقافي في مساحات الأدب والفن.وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): "حضرت عروضاً في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، ومسرور بالتواجد الجماهيري الكبير الذي يعكس طبيعة حبه للمسرح العراقي واهتمامه المتزايد".وأضاف، " أشعر بالتفاؤل وأنا أشاهد هذه العروض وهذا دليل على أن العراق ما زال بخير، بهذه المساحة الجميلة".وأشار الى أن" المسرح العراقي يشكل مساحة لتأسيس قيم مهمة، خاصة في زمن كثرت فيه التفاهة"، موضحا أن" الديناميكية الثقافية لا تزال فاعلة في المجتمع، وهذه المهرجان دليل واضح على تعافي البلد واستقراره".ولفت الوزير إلى، أن" العراق لا يزال وفيا لتاريخه الحضاري والثقافي والمعرفي"، موضحا أن "المسرح يمثل معيارا مهمًا لقياس الجماليات ودلالات التعافي، ليس فقط على مستوى الاستقرار، بل أيضا في تعزيز التواصل الثقافي في مساحات الأدب والفن".