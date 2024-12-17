أربيل تحتفل بيوم العلم برفع أكبر علم لكوردستان.. صور

2024-12-17 18:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مراسم رفع أكبر علم لكوردستان بمناسبة "يوم العلم".

وأقيمت المراسم بالقرب من قلعة أربيل الأثرية، بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وفي كلمته خلال المراسم، أكد بارزاني أن "هذا العلم أثبت أن شعب إقليم كوردستان صاحب إرادة قوية، ولم يتمكن أي عدو من كسر هذه الإرادة".

وأضاف بارزاني أن "المنطقة تمر حاليًا بمرحلة صعبة وحساسة، لذا أطالب جميع الأطراف بترك الخلافات والعمل بمواقف موحدة، مع الاستعداد لمواجهة التحديات والمتغيرات في المنطقة".

كما أكد بارزاني على "ضرورة تشكيل حكومة قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات، والاستمرار في النضال من أجل الشعب والوطن".