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فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد

فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد
فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد
2024-12-17 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق فريقا كربلاء والجيش الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025.

وتمكنفريق كربلاء في المباراة الأولى من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الفتوة بنتيجة 30-26.

وجرتالمباراة في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.

بينماحقق فريق الجيش الفوز في المباراة الثانية على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 34-25.

وجرتالمباراة في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.

وكانفريق الحشد الشعبي قد حقق فوزاً كبيراً على بلدية البصرة بنتيجة 42-18، كما فاز الناصريةعلى ذي قار بنتيجة 32-19 في انطلاق الجولة الثامنة أمس.

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