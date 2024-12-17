فوز كربلاء والجيش على منافسيهما في دوري النخبة لكرة اليد
2024-12-17 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ حقق فريقا كربلاء والجيش الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد 2024-2025.
وتمكنفريق كربلاء في المباراة الأولى من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الفتوة بنتيجة 30-26.
وجرتالمباراة في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.
بينماحقق فريق الجيش الفوز في المباراة الثانية على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 34-25.
وجرتالمباراة في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد.
وكانفريق الحشد الشعبي قد حقق فوزاً كبيراً على بلدية البصرة بنتيجة 42-18، كما فاز الناصريةعلى ذي قار بنتيجة 32-19 في انطلاق الجولة الثامنة أمس.