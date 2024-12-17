2024-12-17 18:36:04 - المصدر: ايشان

بعد أكثر من ثلاث سنين على الزيارة التاريخية التي أجراها البابا فرنسيس إلى العراق، كشفت مؤخراً عن خطط إرهابية لاغتيال أبرز الشخصيات العالمية. وكشفت مقتطفات من السيرة الذاتية للبابا فرنسيس، نشرت الثلاثاء بمناسبة عيد ميلاده الـ88، عن تعرضه لمحاولة اغتيال خلال زيارته التاريخية للعراق، الأولى من نوعها لشخصية بابوية في مارس عام 2021. وبحسب المقتطفات […]

ظهرت المقالة بعد سنوات على زيارته.. البابا فرنسيس: كنت قريبا من الموت في العراق أولاً على ايشان.



